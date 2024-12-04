Політика

Україна незабаром отримає $50 млрд заморожених російських активів, – Блінкен
4 Грудня 2024 19:28
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допомога, сша
Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Офіс президента

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Україні буде передано 50 мільярдів доларів завдяки замороженим російським активам.

Про це Блінкен заявив після завершення міністерського засідання НАТО у Брюсселі, передає “Інтерфакс-Україна“.

“Зараз нам вдалося, використовуючи заморожені російські активи, виділити Україні 50 млрд доларів, які будуть переведені найближчими тижнями зі США, і з Європи, і які забезпечать Україні фінансову підтримку на певний час наступного року”, — сказав він.

Блінкен наголосив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки своєї економіки та оборони.

Він підкреслив, що союзники продовжують працювати над забезпеченням України всіма необхідними ресурсами для підтримки її економіки та оборони. США активно займаються постачанням боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, ракет та бронетехніки, щоб Україна мала все необхідне на довгострокову перспективу.


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