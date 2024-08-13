Політика

Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати територію Курської області, – МЗС
13 Серпня 2024 14:51
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війна, мзс
Речник МЗС України Георгій Тихий / Фото: Суспільне

Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію Курської області Росії, йдеться про захист життів українських громадян, яких армія РФ обстрілює з території цього регіону. Операція Сил оборони відбувається без якихось порушень міжнародного гуманітарного права, однак є побоювання, що такі інциденти Росія може сфабрикувати.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає “Суспільне”.

“Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було завдано більше двох тисяч ударів. Це РЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, більше сотні ракет”, — пояснив Тихий.

Як пояснив Тихий, щоб захиститися від російського терору Україна не має змоги завдавати далекобійних ударів, тому є потреба за допомогою Збройних Сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які задають ударів по Україні. Також, за його словами, операція в Курській області допомагає фронту: не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи на Донеччину і ускладнює її військову логістику.

За словами Тихого, Україна досягає відповідних цілей у Курській області та буде продовжувати це робити. Він додав, що вже є дані про те, що у Москві дуже занепокоєні тим, що операція Сил оборони відбувається без якихось порушень міжнародного гуманітарного права, які вони б дуже хотіли бачити і використовувати у своїй пропаганді. Тому є обґрунтовані підозри й побоювання, що такі інциденти Росія може сфабрикувати.


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