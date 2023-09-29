Кримінал

Україна не вважає завершеним польське розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві, – ЗМІ

29 Вересня 2023 19:22
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польща

Україна не вважає завершеним польське розслідування щодо падіння ракети у Пшеводуві в листопаді 2022 року, в результаті якого загинули дві людини.

Про це повідомив співрозмовник “Європейської правди” в українській владі.

За словами джерела, говорити про завершення розслідування щодо трагедії у Пшеводуві можна в тому випадку, коли свої результати розслідування подасть і українська слідча комісія.

“Цього ще не відбулось. Українська комісія ще не надала своїх результатів, тому ми не можемо говорити, що висновки, озвучені польською стороною, є остаточними. Хай там як, нашої провини там немає”, – сказав український високопосадовець.

У четвер в уряді Польщі офіційно заявили, що у прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала українська ракета радянського або російського виробництва.


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