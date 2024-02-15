Україна не оголошуватиме точну дату отримання винищувачів F-16 — Міноборони

Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що Україна не оголошуватиме дату отримання західних багатоцільових винищувачів F-16.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на дані з відкритих джерел. Сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше. Однак ми розуміємо, що вони мають з’явитися саме тоді, коли ми будемо готові ефективно їх використовувати й обслуговувати”, — зазначив Павлюк.

Водночас начальник пресслужби МО розповів, що під час 19 засідання у форматі “Рамштайн” союзники майже не порушували питання передачі Україні винищувачів F-16, оскільки всі рішення вже й так були ухвалені.

“Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Ми рухаємося за планом. Маємо розуміння термінів, розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з точки зору підготовки пілотів, інфраструктури, інженерів тощо. Щойно всі ці елементи виконають — F-16 з’являться”, — додав речник.