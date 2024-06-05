Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта Євгена Балицького, який очолює окупаційну адміністрацію у Запорізькій області.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.

Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зокрема, йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміум-класу Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.

Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.

Крім того, у власність країни стягнуто майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю, а саме дружину, сина та батька.

Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.