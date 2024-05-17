Україна націоналізувала два літаки російської корпорації “Ростех”

Україна стягнула два російські пасажирські літаки типу АН148-100Е корпорації “Ростех”вартістю €10 млн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За інформацією слідства, цими літаками володіла офшорна компанія, що входить до структури “Ростеху”, яка, як зазначено в повідомленні, є найбільшим виробником озброєння для Москви.

“Наразі досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності здійснюється СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України)”, – резюмує Офіс.