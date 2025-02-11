Україна може запропонувати РФ “прямий обмін” Курщини на окуповані території, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі переговорів із Володимиром Путіним Україна запропонує обміняти території Курської області, на окуповані Росією регіони України.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський не уточнив, які саме українські території можуть бути предметом обміну, наголосивши, що всі вони однаково важливі.

Він також повторив, що готовий до переговорів, але Україна має вести їх із позиції сили.

“Ті, хто допомагають нам врятувати Україну, матимуть можливість відновити її разом зі своїм бізнесом та українським бізнесом. Усі ці питання ми готові обговорити детально”, — заявив Зеленський.

Також президент наголосив, що ті гарантії безпеки, які Україні може запропонувати Європа, не будуть дієвими без участі США.

“Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу “ні”. Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки”, – сказав він.