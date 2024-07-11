Суспільство

Україна може у майбутньому отримати від Швеції винищувачі Gripen
11 Липня 2024 14:04
літаки, швеція
Gripen / Вікіпедія

Тобіас Більстрем, глава швецького МЗС заявив, що Швеція може бути відкритою для постачання Україні винищувачів Gripen.

Про це шведський міністр сказав в інтерв’ю «Голосу Америки».

Більстрем розповів, що раніше рішення Швеції призупинити поставку винищувачів Gripen в Україну було ухвалено, оскільки Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – забагато.

Він зазначив, що йдеться про складні системи, адже це не лише постачання літаків та підготовка пілотів. Впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно, сказав очільник шведського МЗС.

«Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripen, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції», – заявив Більстрем.

За його словами, внаслідок неможливості продовження роботи із літаками Gripen через винищувачі F-16, Стокгольм вирішив надати Києву інші можливості, зокрема, Україні були надані системи спостереження ASC 890.

«Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями», – зауважив міністр.

На питання, чи може Швеція все ще бути відкритою для постачань Gripen Україні у майбутньому, Більстрем відповів ствердно.

«Так, так. Це просто практичне питання. Я б сказав, що F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо говорити про повітряні винищувачі Gripen», – підтвердив глава зовнішньополітичного відомства Швеції.

Більстрем додав, що і Швеція, і шведський уряд не мають жодних обмежень на ці дискусії після впровадження винищувачів F-16. Однак зауважив, що рішення на користь F-16 було ухвалене українським урядом, а не шведським.


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