Україна може розраховувати на підтримку Італії, – Мелоні

Лідерка правої партії “Брати Італії” Джорджа Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.

«Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Будьте сильними і бережіть свою віру!», – написала Мелоні у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

“Вітаємо Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на виборах. Ми цінуємо постійну підтримку України з боку Італії у боротьбі з російською агресією. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з новим урядом Італії”, – написав Володимир Зеленський у соцмережі.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦