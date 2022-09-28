Політика

Україна може розраховувати на підтримку Італії, – Мелоні

28 Вересня 2022 11:51
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італія, україна

Лідерка правої партії “Брати Італії” Джорджа Мелоні після перемоги на виборах пообіцяла підтримку Україні.

«Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Будьте сильними і бережіть свою віру!», – написала Мелоні у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

“Вітаємо Джорджію Мелоні та її партію з перемогою на виборах. Ми цінуємо постійну підтримку України з боку Італії у боротьбі з російською агресією. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з новим урядом Італії”, – написав Володимир Зеленський у соцмережі.

Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-“друзями Путіна”.

Партія “Брати Італії” отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів – 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та “неофашистів”, якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.


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