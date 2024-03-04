Політика

Україна може продовжити транзит газу після завершення чинного контракту, якщо його замовлять в Євросоюзі

4 Березня 2024 14:24
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газ, кабмін
Ілюстративне фото / УНІАН

Україна готова до продовження транзиту російського газу через свою газотранспортну систему за ініціативи з боку країн Європейського Союзу, але продовжувати чинний контракт або підписувати новий із “Газпромом” не буде, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

“Ми, зрозуміло, не плануємо переговорів із країною-агресором про те, щоб продовжувати (транзитний контракт) і ставити свої підписи під угодою, але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу – ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів”, – сказав він.

“Група, об’єднання, консорціум… Це може бути ЄК, група європейських країн, які зацікавлені в збереженні транзиту”, – уточнив Шмигаль.

При цьому, за словами прем’єра, ГТС України готова функціонувати і без здійснення транзиту російського природного газу.


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