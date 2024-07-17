Україна може отримати від Греції 32 винищувачі F-16 

Греція збирається передати Україні 32 старі винищувачі F-16 Block-30.

Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерела

ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35.

За словами джерел, Греція вважає, що краще передати ці літаки назад США, де б їх модернізували і передали Києву.

Однак, за словами представника ВПС Греції, “продаж 32 F-16… створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни… Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами”.