Суспільство

Україна може отримати від Греції 32 винищувачі F-16 
17 Липня 2024 07:22
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F-16, греція, україна
F-16 / Вікіпедія

Греція збирається передати Україні 32 старі винищувачі F-16 Block-30. 

Про це пише Al Jazeera з посиланням на джерела

ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п’ятого покоління F-35. 

За словами джерел, Греція вважає, що краще передати ці літаки назад США, де б їх модернізували і передали Києву.

Однак, за словами представника ВПС Греції, “продаж 32 F-16… створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни… Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами”.


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