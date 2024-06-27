Політика

Україна може отримати ізраїльські систем Patriot, – FT
27 Червня 2024 21:07
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зброя, ппо
Солдати ЦАХАЛу поряд з пусковою установкою ЗРК Patriot / Фото: Армія оборони Ізраїлю

США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про передачу Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Financial Times за посиланням на джерела.

Угода ще не є остаточною, однак вона ймовірно передбачає те, що Patriot будуть спочатку відправлені з Ізраїлю до США, а потім доставлені в Україну.

Також джерело FT зауважило, що, хоча передача всіх восьми систем обговорюється, не всі вони можуть бути відправлені в Україну.

“Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні”, – сказав Кулеба в інтерв’ю Financial Times.

Видання пише, що окрім переговорів між США та Україною, відбулися також прямі переговори між Ізраїлем та Києвом про передачу Patriot.

Ізраїль у квітні оголосив про плани вивести з експлуатації свої вісім батарей Patriot, яким понад 30 років, та замінити їх більш сучасними системами. Однак через побоювання можливої ​​ескалації конфлікту з підтримуваним Іраном угрупуванням “Хезболла” цей процес поки не розпочався.


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