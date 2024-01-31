Політика

Україна може отримати F-16 вже цьогоріч – міністерка оборони Нідерландів

31 Січня 2024 14:20
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Нідерланди, літаки

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Україна може отримати F-16 вже цього року.

Як повідомляє Укрінформ, про це вона сказала після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу, яка проходить у Брюсселі сьогодні, 31 січня.

“Ми дійсно наполегливо працюємо над цим. Над цим також наполегливо працюють українці. Це станеться цього року. Я впевнена в цьому”, – сказала Оллонґрен, коментуючи терміни передачі F-16 Україні.

У Нідерландах впевнені, що зможуть передати Україні винищувачі F-16 цього року, однак точного терміну ще немає.

“Я не можу назвати конкретний час і дату прямо зараз”, – сказала вона.

Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії.


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