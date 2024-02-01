Політика

Україна могла би щороку отримувати до €15 мільярдів із заморожених активів РФ – Туск

1 Лютого 2024 21:47
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польща
Дональд Туск / Фото Getty Images

У разі ухвалення ЄС відповідного рішення Україна може щороку отримувати до 15 мільярдів євро відсотків, нарахованих від заморожених активів РФ.

Про це сказав глава польського уряду Дональд Туск на пресконференції у Брюсселі, передає Укрінформ.

За словами Туска, під час переговорів щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії Польща вимагатиме широкого переліку санкційних заходів, а також щоб Україна могла використовувати заморожені активи РФ.

Прем’єр-міністр РП зауважив, що якби вдалося досягти однозначної згоди щодо того, що “відсотки працюватимуть на користь України”, то до 15 мільярдів євро можна було би щороку передавати Україні від заморожених активів РФ.

“Після розмови, зокрема, з президентом Єврокомісії маю сподівання, наближене до впевненості, що в цій справі ми знайдемо рішення і це не потребуватиме якоїсь великої дискусії, голосування 27 країн. Ми знайдемо якісь способи, щоб ці гроші почали частково працювати на Україну”, – заявив Туск.

Крім того, Варшава має вимоги, наприклад, щодо заборони на експорт з РФ ядерного палива. Утім, Туск визнав, що досягти цього буде складно, оскільки ряд країн ЄС використовують російське ядерне паливо.


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