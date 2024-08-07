Політика

Україна має законне право захищатися: У ЄС прокоментували події у Курській області
7 Серпня 2024 20:11
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Євросоюз, війна
Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано / Фото: Європейська комісія

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано прокоментував події у Курській області РФ і заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна “має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території”.

Про це він розповів у коментарі “Суспільному“.

“ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності”, — сказав він.

На тлі повідомлень російських “воєнкорів” про прорив кордону в Курській області лідер росії володимир путін заявив про “масштабну провокацію” з боку України. Водночас військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині.


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