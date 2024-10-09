Суспільство

Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід в порти Криму
9 Жовтня 2024 14:56
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дпсу, крим
Суховантаж USKO MFU / Фото: ДПСУ

На Одещині затримали суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“Суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності, затримали на Одещині Морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Затримання відбулося у липні цього року”, – йдеться у повідомленні.

Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність держави України. Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.


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