Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід в порти Криму

На Одещині затримали суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“Суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності, затримали на Одещині Морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Затримання відбулося у липні цього року”, – йдеться у повідомленні.

Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність держави України. Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.