У рамках роботи Конференції Оборонних Індустрій DFNC1: US Edition Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. У 2024 році Україна виділить безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Зброї буде більше! Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними — підсумки першого дня Конференції Оборонних Індустрій DFNC1: US Edition. Важливий день. Важливий форум. Вдячний Міністру оборони США Ллойду Остіну, Міністру торгівлі США Джині Раймондо, колегам з Держдепу та РНБ США за проактивну та лідерську позицію під час організації форуму», – повідомив Умєров.

Він зазначив, що відбувся відкритий, чесний діалог між українським, американським урядом та компаніями про локалізацію виробництва в Україні, актуальні потреби та спроможності двох країн, можливості для розвитку співробітництва, інвестицій та будівництва спільних підприємств.

Крім того, міністр оборони повідомив, що наступного року Україна виділить безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва.

«Спільно з Міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним визначили розвиток української оборонної індустрії одним з пріоритетів нашої роботи. Наступного року виділяємо безпрецедентний бюджет на розвиток оборонного виробництва. Українська зброя, техніка та технології мають зайняти нішу росіян на ринку озброєння. Для цього нам потрібна потужна Оборонна коаліція, щоб об’єднати зусилля у боротьбі проти російського терору», – наголосив міністр оборони України.