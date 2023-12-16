Економіка

Україна і Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу “Дунай-Чорне море”

16 Грудня 2023 20:19
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судноплавство

Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай – Чорне море», повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він зазначив, що спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Стрілець повідомив, що суперечку вдалось «остаточно залагодити» на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві.

«Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», – зауважив Стрілець.

Міждержавний спір стосовно каналу «Дунай – Чорне море» триває ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання каналом в «експериментальному режимі».

Для вирішення суперечки у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу «Дунай – Чорне море».


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