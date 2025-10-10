Україна готує “Mega Deal” зі США: серед пріоритетів — Patriot, HIMARS і ракети ATACMS

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до Сполучених Штатів Америки для переговорів про закупівлю озброєння. Серед основних тем зустрічей — системи протиповітряної оборони Patriot, а також артилерійські комплекси HIMARS із тактичними ракетами ATACMS.

Про це глава держави заявив під час брифінгу з журналістами 10 жовтня, який відбувся після масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, повідомляє Суспільне.

Домовленості входять у процес обговорення закупівлі Україною озброєння у США, який президент назвав Mega Deal.

Реклама

Реклама

«Найголовніше в цій угоді — системи ППО. Ми готові це купувати, і ми готові задіяти різні види програм. PURL серед них. Також є двосторонні угоди. Партнери розуміють, що потрібно виділяти гроші на системи ППО, перш за все американські, але і не тільки», — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що українська делегація першочергово обговорюватиме закупівлю систем Patriot, які вже перебувають на озброєнні України.

«Ми отримуємо позитивні сигнали щодо вилучення коштів (російських заморожених активів — ред.). Там не саме вилучення, там інша схема — через гарантії партнерів. Дуже хотілося, щоб Велика Британія підключилась до програми PURL. У нас дуже сильні та хороші відносини», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що Силам оборони України потрібна зброя не лише для захисту, а й для нанесення далекобійних ударів.

«Ви всі знаєте ці назви. Це HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Ми не боїмося їх говорити, але не хочемо, щоб розмова про це затягнулась. Ми очікуємо на позитивну відповідь від США», — повідомив президент.

Під час брифінгу Зеленський також підтвердив, що Росія здійснила три хвилі ударів по території України — дронами, крилатими та балістичними ракетами, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру.