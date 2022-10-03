Політика

Україна готова узгоджувати зі США цілі, якщо отримає далекобійні ракети ATACMS

3 Жовтня 2022 20:47
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himars, зброя

Україна попросила США передати їй ракети далекого радіусу дії ATACMS з умовою, що вона погоджуватиме з Вашингтоном цілі, за якими з цієї зброї завдаватимуться удари. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN з посиланням на кілька поінформованих джерел.

За даними CNN, український уряд запропонував США “повну та постійну прозорість” щодо цілей.

“Подібна безпрецедентна прозорість фактично дає США право вето на українські дії проти Росії і покликана переконати адміністрацію [американського президента], що надання цього критично важливого виду озброєнь не призведе до завдання ударів по території Росії. США побоюються, що вони можуть призвести до ескалації війни і прямо втягнути їх у конфлікт із президентом Росії Володимиром Путіним”, – сказано у публікації.

CNN цитує неназваного українського чиновника, який повідомив, що Київ “фактично точно перерахував конкретні цілі, які нам потрібно вразити на нашій території і які не можна досягти наявними засобами”. До таких цілей відносяться логістичні шляхи, аеродроми, авіабази та склади зброї на півдні та сході України, включаючи анексований Крим.

Раніше представники американської адміністрації заявляли, що для виконання військових завдань Україні достатньо існуючих ракет для систем HIMARS, здатних завдавати ударів на відстані близько 70 км.

Деякі співрозмовники CNN вважають, що Москва може розцінити передачу Україні ракет ATACMS як порушення “червоних ліній” і приводом назвати США однією зі сторін конфлікту.

Ракети ATACMS можуть запускатись із установок HIMARS, які Вашингтон вже передав Україні. Однак вони вражають цілі на відстані близько 300 км, тобто приблизно вчетверо далі, ніж ракети для HIMARS, які вже мають українські військові.


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