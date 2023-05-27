Україна готова: контрнаступ може початися завтра або через тиждень, – Данілов

Україна готова розпочати свій контрнаступ для звільнення своїх територій від окупаційних військ. Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю.

Як пише видання Данілов не став називати конкретні дати, але зауважив, що в України “не має права на помилку” щодо цього рішення, оскільки це “історична можливість”, яку “ми не можемо втратити”.

За його словами, ЗСУ почнуть наступ, коли командири розрахують, що “ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни”.

На запитання, чи готові Збройні сили України до наступу, він відповів: “Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу”.

“Це (контрнаступ – ред.) може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку”, – цитує ВВС Данілова.

Також секретар РНБО відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався, заявивши, що “знищення російських центрів управління та російської військової техніки” було завданням Збройних сил України з 24 лютого минулого року.

“На цій війні у нас немає вихідних”, – додав Данілов.

Зазначимо, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 27 травня опублікував у мережі відео із підписом “Прийшов час повертати своє”.