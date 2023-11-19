Україна гарантувала собі місце у плей-офф кваліфікації Євро-2024

Збірна України отримала гарантоване місце у плей-офф кваліфікації Євро-2024. Це стало відомо після виходу збірної Сербії безпосередньо на чемпіонат Європи 2024 року.

Збірній України для виходу у фінальний раунд потрібна перемога у матчі останнього 10 туру з командою Італії (20 листопада в Леверкузені). За нічиєї путівки отримає Італія через найкращі додаткові критерії (за результатами особистих зустрічей).

Шанси команди Реброва на друге місце у групі становлять 37%. Аналітики дають 65% ймовірності, що синьо-жовта команда поїде до Німеччини з урахуванням шансу на плей-офф кваліфікації.

У разі невдачі у матчі з італійцями збірна України зіграє у плей-офф кваліфікації у березні 2024 року.

Найімовірнішими суперниками у півфіналі плей-офф для збірної України є команди Ізраїлю, Боснії та Уельсу.