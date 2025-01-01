Економіка

Україна експортуватиме електроенергію у Молдову
1 Січня 2025 19:24
читать на русском →
електроенергія, молдова
Ілюстративне фото / Укренерго

Український “Енергоатом” експортуватиме електроенергію молдавській компанії Energocom в ніч з 1 на 2 січня, щоб покрити дефіцит електрики.

За інформацією NewsMaker, молдавська компанія повідомила, що вночі у “Енергоатому” з’являється надлишок електроенергії, який він готовий експортувати для підтримки Молдови.

У компанії пояснили, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене обсягом 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

13 грудня у Модові запровадили надзвичайний стан в енергетиці через припинення постачання російського газу з 2025 року. Перед тим надзвичайний економічний стан запровадили в невизнаному “Придністров’ї”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Січня 2025 17:58

Це одна з найбільших поразок РФ: Зеленський про зупинку транзиту російського газу
1 Січня 2025 18:45

Болгарія видала Україні підозрювану у справі про корупцію на трансформаторах для УЗ
1 Січня 2025 17:12

Сирський озвучив втрати російських військ на Курщині
1 Січня 2025 16:11

Польща розпочала головування в Раді ЄС: чого очікує Україна
1 Січня 2025 15:09

У Новому Орлеані автомобіль в’їхав у натовп. Загинули десять осіб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки