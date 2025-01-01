Україна експортуватиме електроенергію у Молдову

Український “Енергоатом” експортуватиме електроенергію молдавській компанії Energocom в ніч з 1 на 2 січня, щоб покрити дефіцит електрики.

За інформацією NewsMaker, молдавська компанія повідомила, що вночі у “Енергоатому” з’являється надлишок електроенергії, який він готовий експортувати для підтримки Молдови.

У компанії пояснили, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене обсягом 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

13 грудня у Модові запровадили надзвичайний стан в енергетиці через припинення постачання російського газу з 2025 року. Перед тим надзвичайний економічний стан запровадили в невизнаному “Придністров’ї”.