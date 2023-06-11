Політика

Україна досі не знає, де полонені, яких РФ передала Угорщині – ГУР

11 Червня 2023 10:43
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гур, рф, полонені

Наразі Україна не володіє інформацією, де перебувають військовополонені, про передачу яких Угорщині раніше заявила Російська православна церква.  

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

“Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни (Угорщини – ред.) і на свободі. Оскільки Україна – цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі”, – сказав Юсов.

Він наголосив, що Україна з’ясовуватиме деталі, ведучи перемовини з усіма учасниками передачі військових.

“Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з’ясовувати моменти”, – сказав представник ГУР.

Юсов також зазначив, що Кремль не дотримується Женевських конвенцій.

“Факт залишається фактом – Росія не виконує гуманітарне право і Женевські конвенції, а використовує їх, маніпулює в своїх інтересах”, – заявив він.


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