Україна цієї ночі перейде на літній час

У ніч проти неділі, 31 березня 2024 року, Україна перейде на літній час.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Таким чином, 31 березня о третій годині ночі за київським часом буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед. Водночас гаджети цей перехід зроблять автоматично.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

Зміна часу в Україні відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій поясний час.

Обговорення планів відмовитися від переведення стрілок триває як в Україні, так і в Євросоюзі. Остаточного рішення щодо цього питання й досі немає.