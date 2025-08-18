Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами до кінця року, — Свириденко

До кінця 2025 року Україна разом з Євросоюзом завершить аналіз відповідності національного законодавства праву ЄС та буде готова розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, офіційна оцінка законодавства відбувається спільно з Європейською комісією, і після її завершення Київ буде технічно готовий перейти до переговорного процесу.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка додав, що три з шести кластерів вже повністю підготовлені. Водночас для початку перемовин потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС, і наразі проти виступає лише Угорщина.

У парламенті також запропонували запровадити процедуру ухвалення євроінтеграційних законів за “фаст-треком”. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що відповідний законопроєкт уже зареєстровано.