        Політика

        Україна буде готова до переговорів про вступ до ЄС за всіма кластерами до кінця року, — Свириденко

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 20:57
        читать на русском →
        Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy
        Юлія Свириденко / Фото: t.me/svyrydenkoy

        До кінця 2025 року Україна разом з Євросоюзом завершить аналіз відповідності національного законодавства праву ЄС та буде готова розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами.

        Про це повідомляє Радіо Свобода.

        Реклама
        Реклама

        За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, офіційна оцінка законодавства відбувається спільно з Європейською комісією, і після її завершення Київ буде технічно готовий перейти до переговорного процесу.

        Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка додав, що три з шести кластерів вже повністю підготовлені. Водночас для початку перемовин потрібна згода всіх 27 держав-членів ЄС, і наразі проти виступає лише Угорщина.

        У парламенті також запропонували запровадити процедуру ухвалення євроінтеграційних законів за “фаст-треком”. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що відповідний законопроєкт уже зареєстровано.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини