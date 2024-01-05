Ухилянти “найняли” пором до Молдови, – ДПСУ

Українські прикордонники затримали ухилянтів на березі Дністра. Група чоловіків призовного віку намагалась незаконно перетнути кордон з Молдовою.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
За даними прикордонників, десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись з організатором, “найняли” пором до Молдови.
“Квиток” коштував 5 тисяч доларів з кожного. Проте замість поромника на березі Дністра їх чекав наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.
“Страхові ризики” горе-туристів прикордонники “покрили”, видавши їм “путівки” до суду”, – зауважили прикордонники.