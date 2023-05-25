Кримінал

Ухилянтам, які втекли за кордон, краще не повертатися

25 Травня 2023 09:20
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клименко, ухилянти

В Україні готують законопроект про покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна.

“На сьогоднішній день таких правил та обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон”, – сказав він.

Він натякнув, що для таких людей можуть встановити у майбутньому обмеження для перетину кордону.

“Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон”, – заявив він.


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