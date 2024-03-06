Кримінал

Ухилянта з Харкова засудили на три роки позбавлення волі

6 Березня 2024 10:34
мобілізація
Ілюстративне фото / Unsplash

У Харкові суд призначив покарання у вигляді 3 років за ґратами для 45-річного ухилянта, який написав відмову від призова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

За її даними, у червні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

“Харків’янин без поважних причин, не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, бувши придатним до військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії, не прибув до Київського районного ТЦК та СП. Також він надав письмову заяву про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією”, — сказано у повідомленні.

Суд визнав винним 45-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. На судовому засіданні чоловік визнав свою провину.


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