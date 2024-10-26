“Ухилянт” на ходу намагався стрибнути у потяг до Угорщини

Оперативники Чопського загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

За інформацією Держприкордонслужби, один з організаторів схеми намагався підсадити «клієнта» на пасажирський потяг міжнародного сполучення «Чоп – Захонь», який після завершення прикордонного та митного контролю прямував до Угорщини.

Оперативники встановили, що «клієнт» вийшов на одного з організаторів через спільних знайомих. Вони домовилися про послугу, яку переправники оцінили у 10000 доларів США. 500 доларів «клієнт» сплатив одразу, решту повинен був віддати після посадки у потяг.

Перетин кордону мав відбутися у темний час доби.

“Один з пособників доправив чоловіка до місця, де поїзд уповільнює рух, інший учасник схеми перебував у вагоні та мав відчинити двері і допомогти «клієнтові» заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції”, – розповіли прикордонники подробиці інциденту.

Правоохоронці вилучили у переправників грошові кошти в розмірі 9500 доларів США, ⁠мобільні телефони фігурантів та три легкових автомобілі, які використовувалися для вчинення протиправних дій.

Організаторів переправлення затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Пособників, які чинили опір під час затримання, затримали в адміністративному порядку за ст. 185-10 КУпАП.

Тривають слідчі дії.