Ухилянт і посіпака колаборанта: військовий блогер розніс активіста Яковця у розслідуванні

Лідер харківської громадської організації ГО “НОН-СТОП” Кирило Яковець є захисником “авторитетного” бізнесмена з міста Єнакієво Володимира Манукяна, який наразі переховується за межами України. Своєю чергою Манукян нібито пов’язаний з Арменом Саркісяном, який, згідно з інформацією ГУР МО, після загибелі Євгена Пригожина є відповідальним за набір ув’язнених до російської армії.

Про це повідомляють “Українські Новини” з посиланням на українського військового та журналіста Сергія Дрозда у розслідуванні, яке опубліковане на “Цензор.НЕТ”.

За його словами, військові обурені великою кількістю “ухилянтів”, які намагаються уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Іще більше їх обурює той факт, що вони хизуються тим, що змогли уникнути призову і прикриваються громадською діяльністю.

Саме таким ухилянтом є голова харківської ГО “НОН-СТОП” Кирило Яковець, який під прикриттям догляду за батьком-інвалідом намагається уникнути мобілізації та надає захист від призову іншим.

За його словами, очолювана Яковцем ГО “НОН-СТОП” веде сумнівну діяльність. З моменту створення ГО у 2019 році “активісти” захищали одіозних особистостей. Так, упродовж 2019-2020 років займалися протидією корупційним схемам у лісництвах Харківської й Луганської областей в інтересах осіб наближених до екс-в.о. мера Слов’янська, який голосував за утворення “ДНР”.

Також журналіст зазначає, що у 2020 році ГО “НОН-СТОП” під керівництвом Кирила Яковця переключилася на захист “молодиків”, які пробували здійснити рейдерське захоплення фермерських господарств на Луганщині. Після того, як поліція затримала автобус з 40 “тітушками”, Яковець виступив на їхній захист і пояснив, що вони зібралися на “мирну акцію на підтримку президента”.

За інформацією Сергія Дрозда, активісти діють в інтересах підприємця із Єнакієвого Володимира Манукяна, адвокатом якого є Кирило Яковець.

“Хто ж цей достойник? А це єнакіївський “авторитетний” підприємець Володимир Манукян, один з головних героїв кримінальної війни у Харкові, що вирувала до 2019 року. Власник підприємств у “ДНР” і, за інформацією ЗМІ, права рука Армена Саркісяна “Горлівського”, який наразі, за даними ГУР МО, став головним по набору російських зеків до армії після заколоту Пригожина. Саркісян — засновник вірменського батальйону російської армії “Арбат”, який воює проти України”, — пише Дрозд, зазначаючи, що сам Яковець та інші члени ГО “НОН-СТОП” у діловій переписці називали Манукяна “папою”.

Крім того, Сергій Дрозд стверджує, що Яковець не має законних підстав уникнути мобілізації — вони з батьками прописані за різними адресами.

“Син та батьки не живуть разом, і доглядом за батьком, звісно, Яковець не займається. Але допускаю, що спритний хлопчина встиг прописатися у батьків, щоб не йти в армію. А тому спеціально для ТЦК інфа для роздумів: у Яковця є сестра, Яна Палецька. Судячи зі сторінки у Facebook, вона заможна людина, оскільки разом із чоловіком відвідує Канаду, Грузію та інші країни. І повністю працездатна. А значить спроможна займатися опікунством батька, якщо таке опікунство дійсно потрібне. Тож, шановний місцевий ТЦК: є всі підстави для того, щоб нешановний Кирило Іванович нарешті почав виконувати свій почесний обов’язок перед Батьківщиною і хоча б частково спокутувати провину перед Україною та українцями за шкоду, яку він їй завдав разом зі своїм “папою”, що втік і переховується за кордоном”, — резюмує Сергій Дрозд.