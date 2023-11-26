Кримінал

Ухилянт дві доби блукав Карпатами у пошуках кордону

26 Листопада 2023 20:59
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ухилянти

40-річного жителя Дніпра, який майже дві доби блукав засніженим високогір’ям у пошуках кордону, знайшли сьогодні о 4-й годині ранку прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону разом із рятувальниками. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Про те, що на горі Піп Іван Мармароський перебуває людина, яка просить про допомогу, прикордонники дізналися від своїх румунських колег. Їм надійшло повідомлення із геоданими місцезнаходження чоловіка, які вказували про його перебування на території України.

Прикордонники відділу «Ділове» спільно із фахівцями гірського пошуково-рятувального відділення організували пошукові заходи.

Пошукову операцію ускладнював високий сніговий покрив, погана видимість та повалені дерева, що перешкоджали повноцінному використанню автомобільної техніки.

Особу без належного спорядження, у джинсах та кросівках виявили за 3 кілометри від кордону. Мету свого перебування у горах він пояснювати відмовився, хоча згодом зізнався у своїх намірах незаконно потрапити у Румунію.

Через сподівання, що шукатимуть його румунські рятувальники, які згодом доставлять його прямісінько у Румунію, чоловік і зателефонував лише їм. Зустріч з українськими правоохоронцями в його плани не входила, тому він лише обурився, що йому довелося довго очікувати на їхню допомогу.

“Туриста” доправили до лікарні. Наразі його стан задовільний.

Прикордонники встановлюють коло осіб, ймовірно причетних до організації незаконної подорожі.


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