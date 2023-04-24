Угорщина запропонувала запросити Україну до НАТО лише зі схвалення Росії

Вступ України до Північноатлантичного альянсу без ризиків початку повномасштабного збройного конфлікту можливий лише в тому випадку, якщо такий крок схвалить Росія, причому у форматі угоди. Про це заявила російським “Известиям” віце-спікерка парламенту Угорщини Дора Дуро.

«Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до альянсу. Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди», – сказала вона.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про згоду всіх союзників з тим, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу. У МЗС РФ назвали подібне висловлювання недалекоглядним та небезпечним.