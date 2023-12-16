Політика

Угорщина вирішила блокувати вступ Болгарії до Шенгену

16 Грудня 2023 17:46
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шенген, Угорщина, Болгарія

Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо Софія не скасує податок на транзит російського газу, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

“Ми ясно дали зрозуміти болгарам, що якщо вони збережуть цей податок надовго, якщо вони довго ставитимуть під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони”, – сказав Сійярто Reuters. Він заявив, що як тільки Болгарія скасує податок, Угорщина зніме своє вето.

За словами глави МЗС Угорщини, запровадження податку на транзит російської нафти суперечить європейським нормам та загрожує також енергетичній безпеці Сербії та Північної Македонії.

У вересні 2021 року Угорщина та «Газпром» підписали контракт про постачання 4,5 млрд куб. м газу на рік протягом наступних 15 років. Через територію Болгарії проходить сухопутне продовження газопроводу «Турецький потік», яким паливо надходить до Угорщини та Сербії.

14 жовтня 2023 року влада Болгарії заявила про підвищення тарифів на транзит російського газу через територію країни. Імпорт та транзит російської сировини оподатковується збором 20 левів за 1 МВт•год, або $111 на тис. куб. м. Планувалося, що сплачуватимуть збір імпортери та газотранспортні організації. Будапешт та Бєлград оцінили дії Софії як «ворожий крок», який загрожує безпеці енергопостачання двох країн.

Болгарія намагається приєднатися до Шенгенської зони з 2011 року. У грудні минулого року заявку на вступ Болгарії відхилила Австрія. 7 грудня Європейський парламент зазначив, що Болгарія відповідає всім умовам, необхідним для вступу до Шенгену, і закликала Раду з внутрішніх справ та юстиції Євросоюзу прийняти заявку. 10 грудня Австрія запропонувала Болгарії вступити до «повітряного Шенгену», який передбачає відсутність паспортного контролю в аеропортах.


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