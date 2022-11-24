Угорщина виділить 187 млн ​​євро на допомогу Україні

У 2023 році Угорщина виділить 187 млн ​​євро на надання допомоги Україні як свій внесок до загального пакету фінансової допомоги Євросоюзу в 18 млрд євро.

Підписане главою уряду Віктором Орбаном, розпорядження кабінету міністрів опубліковане в четвер на сайті угорського уряду.

Як йдеться у документі, 187 млн ​​євро буде виділено Угорщиною відповідно до рішення Європейського союзу про надання Україні 2023 року кредитів на відновлення економіки.

Як повідомляє Reuters, влада Угорщини заявила, що Будапешт відданий наданню фінансової допомоги Україні, проте вважає за краще робити це на двосторонній основі, ніж через надання спільного кредиту ЄС.

У розпорядженні надається вказівка ​​міністру закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків розпочати від імені Угорщини переговори з Києвом для розробки необхідної угоди про фінансову підтримку України.