Політика

Угорщина все ще блокує все, що пов’язане з Україною

11 Грудня 2023 10:53
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Угорщина

Жодних зрушень під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі у неділю, 10 грудня, не відбулося. Угорщина досі блокує все, що пов’язане з Україною.

Про це за підсумками зустрічі послів ЄС у Брюсселі повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк в Х.

“Посли ЄС зустрічалися весь день в неділю в Брюсселі. Жодних зрушень, оскільки Угорщина все ще блокує все, що пов’язано з Україною. Якщо це буде вирішено, то це буде вирішено на саміті ЄС 14-15 грудня”, — написав Йозвяк.


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