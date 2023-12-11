Угорщина все ще блокує все, що пов’язане з Україною

Жодних зрушень під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі у неділю, 10 грудня, не відбулося. Угорщина досі блокує все, що пов’язане з Україною.
Про це за підсумками зустрічі послів ЄС у Брюсселі повідомляє кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк в Х.
“Посли ЄС зустрічалися весь день в неділю в Брюсселі. Жодних зрушень, оскільки Угорщина все ще блокує все, що пов’язано з Україною. Якщо це буде вирішено, то це буде вирішено на саміті ЄС 14-15 грудня”, — написав Йозвяк.
EU ambassadors met all day today (Sun) in Brussels. No movement as 🇭🇺 still blocks everything related to 🇺🇦. if it is solved, it will be solved at the EU summit on 14-15 dec.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2023