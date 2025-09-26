Угорщина відреагувала на заяву Зеленського про дрони: у Будапешті все заперечують

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що українські військові зафіксували польоти розвідувальних дронів, які ймовірно належали Угорщині. За його словами, безпілотники могли вести розвідку промислового потенціалу прикордонних районів, і він доручив військовим реагувати на подібні випадки для оборони держави.

Будапешт відреагував на ці слова. Міністерство оборони Угорщини заперечило, що угорські дрони порушували український повітряний простір, і наголосило, що таких наказів не віддавали. У відомстві зазначили, що в регіоні вже кілька місяців триває оборонне навчання Adaptive Hussars-2025 під егідою НАТО, про яке постійно інформується і українська сторона.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував заяву Зеленського, назвавши її «фантомами» та черговим прикладом антивенгерської риторики.

Реклама

Реклама

Водночас в Україні напередодні заявили про заборону в’їзду трьом високопосадовим угорським військовим у відповідь на аналогічні кроки Будапешта щодо українських офіцерів.