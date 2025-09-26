        Політика

        Угорщина відреагувала на заяву Зеленського про дрони: у Будапешті все заперечують

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 21:43
        читать на русском →
        Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто / Фото з відкритих джерел
        Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто / Фото з відкритих джерел

        Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що українські військові зафіксували польоти розвідувальних дронів, які ймовірно належали Угорщині. За його словами, безпілотники могли вести розвідку промислового потенціалу прикордонних районів, і він доручив військовим реагувати на подібні випадки для оборони держави.

        Будапешт відреагував на ці слова. Міністерство оборони Угорщини заперечило, що угорські дрони порушували український повітряний простір, і наголосило, що таких наказів не віддавали. У відомстві зазначили, що в регіоні вже кілька місяців триває оборонне навчання Adaptive Hussars-2025 під егідою НАТО, про яке постійно інформується і українська сторона.

        Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував заяву Зеленського, назвавши її «фантомами» та черговим прикладом антивенгерської риторики.

        Реклама
        Реклама

        Водночас в Україні напередодні заявили про заборону в’їзду трьом високопосадовим угорським військовим у відповідь на аналогічні кроки Будапешта щодо українських офіцерів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини