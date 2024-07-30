Політика

Угорщина спростила умови в’їзду для громадян РФ та Білорусі
30 Липня 2024 09:47
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білорусь, орбан, рф
Віктор Орбан / Reuters

Угорщина спростила умови в’їзду для громадян Росії та Білорусі. Громадян цих країн включили в програму так званої “національної карти”.  

Про це повідомляє німецьке видання RND та DW.

“Вже кілька днів росіяни можуть в’їжджати в ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки і безперешкодно пересуватися до інших країн ЄС. Це стало можливим завдяки реєстрації в якості гастарбайтерів в Угорщині, яку прем’єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців з Росії та Білорусі в липні. Зараз існує велике занепокоєння, що російські шпигуни також можуть потрапити до ЄС або що Кремль може навмисно переправляти росіян до ЄС для здійснення терактів”.

Видання називає дії Угорщини провокаціями і підкреслює, що вони викликають невдоволення в ЄС, бо несуть загрозу безпеці.

Експерт з питань зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський назвав дії Будапешта “неправильним підходом”: дозволи на в’їзд для росіян і білорусів без безпекової перевірки дають у той час, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак.

Лагодинський висловив переконання, що “було б неправильно таврувати всіх російських громадян як субмарин режиму”, але додав, що Орбан робить те, що він завжди робить: “Він підриває європейську міграційну систему і в той же час робить себе слугою Кремля”.

Навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан. Вони можуть привезти з собою сім’ї і через 3 роки подати заяву на отримання посвідки на постійне проживання.

Інші країни ЄС, такі як Фінляндія, більше не дозволяють росіянам в’їжджати до країни. Уряд у Гельсінкі виправдовує це спробами Росії дестабілізувати кордон і країни ЄС.


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