Суспільство

Угорщина посилила правила для українських біженців
21 Серпня 2024 15:28
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В Угорщині набуло чинності рішення уряду, за яким право на державну допомогу можуть отримувати тільки біженці з районів України, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення.

Як пише BBC, зараз до списку, складеного угорською владою, входять 13 регіонів України, де тривають (або йшли) бойові дії: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Автономна Республіка Крим із Севастополем і Київська область із Києвом. Щомісяця цей список буде оновлюватися.

В Угорщині отримали притулок 31 тис. громадян України, проте поки незрозуміло, яка саме кількість цих людей може втратити державну допомогу.

Нові правила замінять систему, яка почала діяти з 2022 року, незабаром після початку російського вторгнення.

Тоді Угорщина прийняла сотні тисяч біженців з України. При цьому Будапешт надав українцям право на субсидоване житло та соціальну допомогу.

Тепер ці привілеї залишать тільки за тими, хто приїхав із регіонів, які постраждали від війни.


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