Угорщина підпише 10-річну угоду з Shell, проте відмовлятися від російського газу не збирається

Угорщина підпише рекордну угоду із західною компанією Shell на постачання природного газу. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Reuters.

Деталі контракту, зокрема обсяги та строки постачань, поки не розкриваються. Проте, за словами міністра, Будапешт не може повністю відмовитися від російського палива через географічні та інфраструктурні обмеження.

Реклама

Реклама

«Принаймні доти, доки в регіоні не буде належного розвитку інфраструктури», — наголосив Сійярто.

Зараз основні потреби Угорщини в газі покриває довгострокова угода з Росією. Водночас угорська влада намагається диверсифікувати постачання.

У 2020 році країна вже підписала шестирічний контракт із Shell на постачання 250 млн кубометрів газу щороку у період з 2021 по 2027 рік — це була перша довгострокова угода Будапешта із західною енергетичною компанією.

Трейдери центральноєвропейського газового ринку зазначають, що співпраця з Shell демонструє позитивні результати. Проте Угорщина досі залишається найбільшим покупцем російського газу серед усіх країн ЄС.