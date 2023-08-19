Угорщина несподівано відмінила потяги в Україну

Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через «великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль». Про це повідомили в Укрзалізниці, нагадав, що це вже не перший подібний випадок цього місяця.

“Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення”, – йдеться у повідомленні.