Суспільство

Угорщина несподівано відмінила потяги в Україну

19 Серпня 2023 14:13
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Угорщина, укрзалізниця

Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через «великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль». Про це повідомили в Укрзалізниці, нагадав, що це вже не перший подібний випадок цього місяця.

“Нам прикро за пасажирів, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини, і хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони Укрзалізниці приносимо вибачення”, – йдеться у повідомленні.

Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів.


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