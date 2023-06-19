Суспільство

Угорщина не допускає дипломатів до українських полонених, вивезених із Росії

19 Червня 2023 15:48
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Угорщина, полонені

Угорська влада перешкоджає допуску українських дипломатів до полонених, які були вивезені з Росії, про це у Facebook написав представник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголошує, що полонених «Угорщина, без відома українського уряду чи міжнародних правозахисних організацій, вивезла з Росії».

За словами Ніколенка, українським дипломатам не дали встановити контакт із полоненими, а їхні рідні можуть з ними спілкуватися лише «у присутності третіх осіб».

“Це, а також інформація, отримана від родичів деяких з них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності”, – вважає представник МЗС України.

Про те, що в Угорщині перебувають 11 полонених українців, стало відомо на початку червня, причому про сприяння їх передачі повідомляла РПЦ: наголошувалось, що українці були із Закарпаття, а саму передачу церква пояснила «спонуканнями християнського людинолюбства». У Києві повідомляли, що дізналися про це від угорської влади.


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