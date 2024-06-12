Політика

Угорщина не буде блокувати рішення НАТО щодо України – Орбан
12 Червня 2024 13:26
орбан, Угорщина
Віктор Орбан / Getty Images

Під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Орбан погодив не блокувати рішення Альянсу щодо України.

Про це він сказав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті в середу, повідомляє “Європейська правда”.

Орбан наголосив, що на зустрічі вони зі Столтенбергом переглянули відносини між Угорщиною і НАТО.

За словами угорського прем’єра, “усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО”. Але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди “дозволяли” висловлювати свою відмінну думку.

“Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає”, – сказав Орбан.


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