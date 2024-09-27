Політика

Угорщина долучиться до китайсько-бразильської платформи “Друзі миру”
27 Вересня 2024 20:16
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До китайсько-бразильської платформи “Друзі миру”, яка має намір просувати мирні переговори для завершення війни в Україні, доєдналися 15 країн, серед них одна європейська – це Угорщина.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає агентство hirado.

Сіярто заявив, що “весь світ ситий по горло нездатністю європейців та трансатлантичної спільноти покласти край цій війні в Європі”.

І тому, за його словами, 15 країн Глобального півдня, включно з Єгиптом, Саудівською Аравією, Туреччиною, Мексикою, Кенією, Замбією та Казахстаном, спільно закликатимуть якомога швидше розпочати мирні переговори.

“Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування”, – сказав Сійярто.


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