Угорщина “дала сигнал”, що перестане блокувати €50 млрд для України, – МЗС Фінляндії

Очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Угорщина зніме вето на виділення Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню RND.

За її словами, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто дав «позитивний сигнал» щодо зняття вето.

«Я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо ухвалити рішення щодо допомоги Україні. Якщо ні, ми знайдемо інше рішення», — зазначила Валтонен.

Водночас, на її погляд, Європа також повинна більше інвестувати у власну безпеку.