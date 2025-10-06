Удари по енергооб’єктах на Харківщині та Чернігівщині: частина абонентів без світла

Сьогодні, 6 жовтня, окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у двох областях – Чернігівській та Харківській. Частина абонентів знеструмлена, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго” та Харківській ОВА.

Як розповіли енергетики Чернігівщини, вночі ворог обстрілював Ічнянський район. Зафіксоване влучання в енергетичний об’єкт.

“Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння – робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

Також росіяни завдали ударів безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській області.

“Тимчасово без електропостачання – 21 881 абонент у Харкові. Споживачам селища Високий Харківського району відновлено електропостачання в повному обсязі”,– повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Міненерго, складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Фахівці енергетичної галузі оперативно ліквідовують наслідки, тривають відновлювальні роботи. Станом на 6 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.