        Суспільство

        Удари по енергооб’єктах на Харківщині та Чернігівщині: частина абонентів без світла

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 11:16
        Відновлення електропостачання у Харкові / Фото архівне: Харківобленерго
        Відновлення електропостачання у Харкові / Фото архівне: Харківобленерго

        Сьогодні, 6 жовтня,  окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у двох областях – Чернігівській та Харківській. Частина абонентів знеструмлена, тривають відновлювальні роботи.

        Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго” та Харківській ОВА.

        Як розповіли енергетики Чернігівщини, вночі ворог обстрілював Ічнянський район. Зафіксоване влучання в енергетичний об’єкт.

        “Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння – робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання”, – йдеться в повідомленні.

        Також росіяни завдали ударів безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській області.

        “Тимчасово без електропостачання – 21 881 абонент у Харкові. Споживачам селища Високий Харківського району відновлено електропостачання в повному обсязі”,– повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За даними Міненерго, складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Фахівці енергетичної галузі оперативно ліквідовують наслідки, тривають відновлювальні роботи. Станом на 6 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.


