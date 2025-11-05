Станом на 16:00 Сили оборони відбили більшість з 205 атак

Станом на 16:00 5 листопада від початку доби зафіксовано 205 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. Українські військові вживають заходів для недопущення просування російських підрозділів углиб території.

Під вогнем артилерії росії опинилися прикордонні громади, зокрема Нововасилівка на Сумщині.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог завдав сім авіаударів і здійснив 85 артобстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили сім атак, ще п’ять боїв тривають.

Реклама

Реклама

На Лиманському напрямку — 23 спроби штурмів, сім зіткнень тривають. На Слов’янському українські підрозділи відбили 13 атак, ще два бої тривають. На Костянтинівському — 29 штурмінг, на Покровському напрямку — 84 спроби просування ворога, з яких 68 українські сили вже відбили, 16 боїв тривають.

У Покровську тривають ударно-пошукові дії та блокування ворожих груп. До операцій залучені підрозділи ССО, НГУ, ГУР МОУ та інші формування.

На Олександрівському напрямку відбито 23 штурми, на Гуляйпільському — вісім боїв, два з них тривають. На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві атаки в районі Антонівського мосту.

На решті ділянок фронту — без суттєвих змін.