MITSUBISHI ASX: що варто знати про оновлену модель

Оновлений кросовер MITSUBISHI ASX повернувся на український ринок зі значними змінами — більше стилю, більше технологій і ще краще адаптований до повсякденного життя. У цій моделі японський бренд пропонує поєднання компактності й універсальності, комфортного оснащення та впевненості на дорозі. Нижче — основні моменти, на які варто звернути увагу.

Якщо вас зацікавив новий МІТСУБІСІ АСХ https://mitsubishi-arma.com.ua/asx, то придбати його, поставити питання та познайомитись ближче можна на сайті офіційного дилера — «MITSUBISHI Арма Моторс Київ», що являється представником бренду в Україні та пропонує найкращі рішення, професійне обслуговування та чесну ціну.

Дизайн і перше враження

Автомобіль має виразну зовнішність, у якій поєднуються сучасні лінії та фірмова концепція «Dynamic Shield». Передня частина вирізняється великою радіаторною решіткою, хромованими акцентами та сучасними LED-фарами. У палітрі кольорів доступні синій, червоний, помаранчевий, чорний перламутровий, сірий, яскраво-срібний, білий і коричневий — тобто вибір дозволяє підкреслити індивідуальність.

Внутрішній простір відповідає японському підходу:

мінімалізм;

функціональність;

увага до деталей.

Матеріали оздоблення — тканина, шкірозамінник або натуральна шкіра, залежно від комплектації.

Технології та безпека

Нове покоління ASX отримало низку сучасних систем, які роблять керування простішим і безпечнішим. Серед них:

Система повного приводу 4WD — електронно керована, що дозволяє ефективно розподіляти тягу між осями. Система стабілізації ASC (Active Stability Control) — контролює керованість під час екстрених маневрів. HSA (Hill Start Assist) — допомагає при старті на підйомі, щоб авто не скотилося назад. Сім подушок безпеки, включно з подушкою для захисту колін водія. Пасивна безпека підтримується технологією кузова RISE.

До того ж — круїз-контроль, мультимедійна система з великим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay та Google AndroidAuto.

Практичність і універсальність

Цей кросовер добре підходить як для міста, так і для подорожей. Його габарити дозволяють легко маневрувати серед міського трафіку, але салон і багажник залишаються комфортними. Дорожній просвіт у 215 мм дає впевненість на поганих дорогах або легкому бездоріжжі.

Модифікації та технічні характеристики

Для українського ринку пропонується лише одна модифікація. Нижче наведена таблиця з основними технічними даними найбільш популярних версій:

Модифікація Об’єм двигуна Потужність Привід Розгін до 100 км/год Максимальна швидкість INSTYLE 2.0 CVT 4WD 2,0 л 150 к.с. Повний 11,7 с 191 км/год

Такі дані дають уявлення про характер руху — це не спортивний бліцрозгін, але достатньо впевнений запас сили в міських умовах або за містом, щоб поїздка приносила лише задоволення та комфорт.

Чому варто звернути увагу саме на цю модель?

Якщо ви є поціновувачем МІТСУБІСІ, то рекомендуємо звернути увагу саме на модель АСХ. Вона отримала:

Якісно оновлений дизайн і сучасні технології, що підкреслюють статус авто з преміумкомпонентом, але в доступному класі. Компактність і дорожній просвіт 215 мм, які роблять ASX універсальним: від міста до заміських доріг. Безпеку на високому рівні — електронні системи, повний привід і сучасні меблі салону.

Купівля в офіційного дилера «MITSUBISHI Арма Моторс Київ» гарантує сервіс по стандартах бренду, оригінальні запчастини та програми допомоги водієві при екстрених ситуаціях.

Кому підійде така автівка?

Перш за все тим, хто шукає універсальне рішення — автомобіль, який легко справляється із щоденним трафіком і водночас готовий до подорожей. Також модель підійде водіям, що цінують безпеку та технології, але не хочуть купувати велику та дорогезну машину.

Це саме для тих, хто хоче автівку з характером, а також стильну та практичну — справжнє міське рішення з японським підходом.

Оновлений МІТСУБІСІ АСХ — це не просто чергове оновлення моделі, а цілком конкурентне рішення в сегменті компактних кросоверів. Він поєднує стиль, технології, універсальність і японську якість. Тож якщо задумуєтесь про нове авто, яке виділяється, то ASX заслуговує на увагу.