        Суспільство

        Міненерго: Через російські обстріли знеструмлені споживачі у трьох областях

        Віктор Алєксєєв
        2 Листопада 2025 13:53
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

        Російські атаки по енергооб’єктах залишили без електрики частину споживачів на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині.

        Про це інформує Міністерство енергетики.

        “Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах – наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт”, – йдеться у повідомленні.

        Раніше повідомлялося про повне знеструмлення Донецької області.


