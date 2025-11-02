Міненерго: Через російські обстріли знеструмлені споживачі у трьох областях

“Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах – наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт”, – йдеться у повідомленні.

