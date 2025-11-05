        Суспільство

        Прикордонник збив “шахед” зі звичайного автомата (відео)

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 19:58
        читать на русском →
        Ураження “шахеда” / Скріншот відео
        Ураження “шахеда” / Скріншот відео

        На Донеччині пілот підрозділу «Фенікс» Держприкордонслужби з позивним Дубай збив ворожий ударний дрон «шахед» зі стрілецької зброї. За інформацією прикордонників, безпілотник летів на висоті близько 150 метрів, що зробило його вразливим для ураження з автомата Калашникова.

        «Вогонь вели троє людей. Мої побратими саме перезаряджалися, коли я ще продовжував стріляти. І раптом “шахед” вибухнув. Так і визначили, що поцілив саме я», — розповів Дубай.

        Військовий зізнається, що радіє знищенню ворожого дрона, адже впевнений: цим він урятував чиєсь життя.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини