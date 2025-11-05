Прикордонник збив “шахед” зі звичайного автомата (відео)

На Донеччині пілот підрозділу «Фенікс» Держприкордонслужби з позивним Дубай збив ворожий ударний дрон «шахед» зі стрілецької зброї. За інформацією прикордонників, безпілотник летів на висоті близько 150 метрів, що зробило його вразливим для ураження з автомата Калашникова.

«Вогонь вели троє людей. Мої побратими саме перезаряджалися, коли я ще продовжував стріляти. І раптом “шахед” вибухнув. Так і визначили, що поцілив саме я», — розповів Дубай.

Військовий зізнається, що радіє знищенню ворожого дрона, адже впевнений: цим він урятував чиєсь життя.

